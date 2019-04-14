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Внешний вид шин может рассказать о неисправностях автомобиля

Внешний вид шин может рассказать о неисправностях автомобиля. Идеальным вариантом является равномерное изнашивание шин.
Внешний вид шин может рассказать о неисправностях автомобиля

Повышенный износ середины протектора или крайних дорожек может говорить об очень высоком или низком давлении в шине. О больших проблемах с автомобилем может сигнализировать пятнистый и односторонний вид изнашивания. Эти признаки указывают на неверную установку схождения, а также развала колес. В таких случаях нужно корректировать углы их установки. Если шины истрепываются неравномерно – это отражается на управляемости и устойчивости автомобиля, а также увеличивается изнашивание деталей рулевого управления.

Последующей проблемой значится нарушение геометрии мостов, кузова и подвески. Детали ходовой части меняют форму по причине одностороннего износа. Такие проблемы часто возникают у машин после ДТП. Пятнистый износ шин появляется при разбалансировке колес, ослабления пружины и при протекании амортизатора.

Если не отрегулированы зазоры в подшипниках ступиц, при нагрузках может возникнуть перекос колеса. В такой ситуации меняется развал, что является первопричиной одностороннего износа внутреннего плеча шины. Если повреждена тормозная система, во время торможения колеса блокируются, одно из которых двигается юзом и происходит эксцентричный износ. В таких случаях проверяется вся тормозная система и датчик ABS.

Чтобы предотвратить частый ремонт автомобиля, необходимо обращать внимание на состояние шин и вовремя устранять возможные неполадки.



 
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Добавил: Мамян Инна Сегодня, 16:39

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