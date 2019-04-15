Максим Фадеев раскритиковал авиакомпанию из-за инцидента в столичном аэропорту

По словам Максима Фадеева, ему с командой пришлось ждать 50 минут, чтобы к самолету подали трап. Продюсер призвал руководство авиакомпании проверить документы и убедиться в том, что имела место такая длительная задержка. Артист поинтересовался, это система или ему просто так «повезло». Ему ответила его коллега Лолита Милявская, которая призналась, что ее багаж, в котором были инструменты, задержали в аэропорту на сутки.Ранее певец опубликовал в Instagram видеообращение к поклонникам, которые были на его концерте в Краснодаре. Максим Фадеев признался, что ему было безумно приятно получить такой теплый прием после 20-летнего перерыва. Артист вынужден был закончить концертную деятельность из-за проблем со слухом, но теперь вновь может гастролировать. Для того, чтобы петь, он использует специальные заглушки, благодаря которым может ощущать вибрации от звуков. Однако медики настаивают на том, чтобы продюсер прекратил концертную деятельность, так как существует угроза окончательной потери слуха.