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Роспотребнадзор рассказал о микробах на кухне и способах избежать их появления

Роспотребнадзор рассказал россиянам о том, что кухня может стать очень опасным для здоровья местом, если не соблюдать основные правила гигиены. Представители ведомства отметили, что существуют некоторые способы избежать появления микробов при приготовлении еды.
Роспотребнадзор рассказал о микробах на кухне и способах избежать их появления

Многие люди, по словам представителей Роспотребнадзора, не придерживаются основных правил гигиены на кухне, что создает опасность для их здоровья. Главные виновники – это микробы, способные размножаться в самых разных местах. Одна из главных опасностей – это кишечная палочка, находящаяся в сыром мясе и рыбе. Такие продукты нужно подвергать тщательной термообработке и следить за тем, чтобы они были приготовлены до конца. Многие вирусы и микробы можно подхватить от овощей и фруктов, а также морепродуктов.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют часто мыть руки во время приготовления еды, особенно при работе со свежим мясом и рыбой. Для их разделки рекомендуют иметь отдельные доски, не используемые для других работ. Не советуют ставить пакеты с покупками на столы и стулья, так как на них собирается множество микробов с улицы. Сырые и грязные продукты не рекомендуют хранить на одной полке в холодильнике.

Отдельный эпицентр образования микробов – это раковина. Ее необходимо тщательно мыть и не складывать в ней грязную посуду. Мусорное ведро нужно дезинфицировать не реже одного раза в месяц.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:29

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