Роспотребнадзор рассказал о микробах на кухне и способах избежать их появления
Роспотребнадзор рассказал россиянам о том, что кухня может стать очень опасным для здоровья местом, если не соблюдать основные правила гигиены. Представители ведомства отметили, что существуют некоторые способы избежать появления микробов при приготовлении еды.
Многие люди, по словам представителей Роспотребнадзора, не придерживаются основных правил гигиены на кухне, что создает опасность для их здоровья. Главные виновники – это микробы, способные размножаться в самых разных местах. Одна из главных опасностей – это кишечная палочка, находящаяся в сыром мясе и рыбе. Такие продукты нужно подвергать тщательной термообработке и следить за тем, чтобы они были приготовлены до конца. Многие вирусы и микробы можно подхватить от овощей и фруктов, а также морепродуктов.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют часто мыть руки во время приготовления еды, особенно при работе со свежим мясом и рыбой. Для их разделки рекомендуют иметь отдельные доски, не используемые для других работ. Не советуют ставить пакеты с покупками на столы и стулья, так как на них собирается множество микробов с улицы. Сырые и грязные продукты не рекомендуют хранить на одной полке в холодильнике.
Отдельный эпицентр образования микробов – это раковина. Ее необходимо тщательно мыть и не складывать в ней грязную посуду. Мусорное ведро нужно дезинфицировать не реже одного раза в месяц.
Многие люди, по словам представителей Роспотребнадзора, не придерживаются основных правил гигиены на кухне, что создает опасность для их здоровья. Главные виновники – это микробы, способные размножаться в самых разных местах. Одна из главных опасностей – это кишечная палочка, находящаяся в сыром мясе и рыбе. Такие продукты нужно подвергать тщательной термообработке и следить за тем, чтобы они были приготовлены до конца. Многие вирусы и микробы можно подхватить от овощей и фруктов, а также морепродуктов.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют часто мыть руки во время приготовления еды, особенно при работе со свежим мясом и рыбой. Для их разделки рекомендуют иметь отдельные доски, не используемые для других работ. Не советуют ставить пакеты с покупками на столы и стулья, так как на них собирается множество микробов с улицы. Сырые и грязные продукты не рекомендуют хранить на одной полке в холодильнике.
Отдельный эпицентр образования микробов – это раковина. Ее необходимо тщательно мыть и не складывать в ней грязную посуду. Мусорное ведро нужно дезинфицировать не реже одного раза в месяц.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:29