Apple тратит несколько миллионов долларов на разработку каждой игры для Arcade





Сервис Apple Arcade станет доступен для пользователей уже осенью, но ежемесячная плата, которую хотят за него разработчики, пока не разглашается. Сообщается, что доступ к сотням уникальных игр получат жители 150 стран мира. По некоторым данным, доступ к Apple Arcade обойдется пользователям в 10 долларов. Специалисты считают, что анонс нового сервиса корпорация может совместить с анонсом выхода новых смартфонов. Доступ к Arcade могут открыть вместе со стартом продаж гаджетов.Зарубежные источники утверждают, что игры, разработанные корпорацией Apple, будут также доступны на консолях Nintendo, Sony и Microsoft. Исключением станут девайсы под управлением ОС Android. Но официального подтверждения этой информации пока нет.Преимуществом оформления подписки станет то, что пользователи смогут играть в премиум-игры, не отвлекаясь на донаты, рекламу и иные встроенные покупки. Разработчики Apple обещают, что будут постоянно пополнять каталог эксклюзивных игр, которые получат поддержку оффлайн-режима. Поэтому геймеры смогут загрузить понравившуюся игру на свой гаджет и иметь к ней доступ даже без интернета.