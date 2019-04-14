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Вера Брежнева заявила, что не боится стать бабушкой

Бывшая солистка группы «Виагра» Вера Брежнева рассказала, что не боится стать бабушкой, поскольку сама родила в 19 лет. Недавно её старшая дочь София отпраздновала 18-летие.
Вера Брежнева заявила, что не боится стать бабушкой

В первую очередь Брежнева не сомневается, что дочь пока не собирается заводить детей, поскольку у молодежи сейчас другие приоритеты. Они хотят пожить для себя, увидеть мир и получить образование. Но даже если София и решится на ребенка, Вера Брежнева поддержит свою дочь. Сейчас старшая наследница учится в США и ходит на кинематографические курсы.

Вера Брежнева состоит в браке с музыкальным продюсером Константином Меладзе. На данный момент у пары нет общих детей, однако сама артистка ранее давала понять поклонникам, что не против рождения еще одного ребенка.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:17

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