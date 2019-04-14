В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой





Согласно информации, представленной на сайте Downdetector, основанной на отзывах обычных пользователей, около 13:00 по МСК был зафиксирован сбой в работе Instagram, а уже через полчаса начались проблемы и у Facebook. Об этом рассказали пользователи из самых разных частей мира: США, Малайзии, Германии, России, Италии, Германии, Греции, Франции, Великобритании и многих других стран. Пользователи социальной сети Instagram рассказывают о проблемах с авторизацией, некорректной загрузке новостной ленты, а некоторые и вовсе не могут зайти на сайт сервиса. Основная же проблема с Facebook касалась исключительно доступа к интернет-ресурсу.Сбои в работе также начались у популярного мессенджера WhatsApp. Пользователи, посетившие сайт Downdetector, отмечали проблемы с подключением к серверам, авторизацией и отсутствием соединения с официальным сайтом. О таких неполадках сообщали люди из стран Западной Европы, а также Малайзии, Сингапура и ОАЭ.Эксперты отмечают, что совсем недавно уже происходил подобный сбой в работе этих трех популярных сервисов. Тогда с этой проблемой удалось справится достаточно быстро.