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В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи, находящиеся в самых разных частях мира, сообщают о глобальных сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram, случившихся днем 14 апреля. Основные неполадки связаны с работой приложений этих компаний для персональных компьютеров.
В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой

Согласно информации, представленной на сайте Downdetector, основанной на отзывах обычных пользователей, около 13:00 по МСК был зафиксирован сбой в работе Instagram, а уже через полчаса начались проблемы и у Facebook. Об этом рассказали пользователи из самых разных частей мира: США, Малайзии, Германии, России, Италии, Германии, Греции, Франции, Великобритании и многих других стран. Пользователи социальной сети Instagram рассказывают о проблемах с авторизацией, некорректной загрузке новостной ленты, а некоторые и вовсе не могут зайти на сайт сервиса. Основная же проблема с Facebook касалась исключительно доступа к интернет-ресурсу.

Сбои в работе также начались у популярного мессенджера WhatsApp. Пользователи, посетившие сайт Downdetector, отмечали проблемы с подключением к серверам, авторизацией и отсутствием соединения с официальным сайтом. О таких неполадках сообщали люди из стран Западной Европы, а также Малайзии, Сингапура и ОАЭ.

Эксперты отмечают, что совсем недавно уже происходил подобный сбой в работе этих трех популярных сервисов. Тогда с этой проблемой удалось справится достаточно быстро.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:05

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