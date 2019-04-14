Эксперты: В Антарктиде обнаружены тайные лазейки инопланетян





Ученые сообщили, что обнаружили тоннели под землей, выходящие от Антарктиды к другим материкам планеты. Специалист Нил Эванс предположил, что найденная аномалия служит основным элементом, который соединяет зону вечной мерзлоты с остальными континентами.Такую находку удалось раскрыть благодаря одному из Google сервисов. Специалист представил видеоматериал, где показал сеть аномальных линий. Нил Эванс подчеркнул, что такое проявление не является творением природы, ведь в ней не бывает линий, геометрически правильных.Многие люди не смогли понять, почему же такое творение никто не увидел раньше, но ученый объяснил это тем, что он убрал все водные потоки на картографических сервисах, и после этого аномалия стала заметна.Такая новость заинтересовала уфологов, которые тщательно проанализировали полученную информацию и рассказали, что эти тоннели могут быть работой инопланетян. Ученые уверяют, что люди не могут создавать такие мегаобъекты.