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Пиар-директор Анна Исаева показала архивные кадры с Юлией Началовой

Анна Исаева, которая была пиар-директором и близкой подругой Юлии Началовой, в своем микроблоге Instagram показала архивные кадры с умершей артисткой. Видео было снято за кулисами съемок программы «Секрет на миллион», гостьей которой певица стала осенью 2018 года.

Пиар-директор Анна Исаева показала архивные кадры с Юлией Началовой


На кадрах можно увидеть, как Юлия Началова вела себя за кулисами и волновалась перед выступлением. На видео артистка выглядит очень веселой и жизнерадостной, но немного сомневается в своем наряде. Анна Исаева успокаивает ее и отмечает, что все хорошо.

Пиар-директор Юлии Началовой призналась, что после похорон 38-летней артистки многие из ее команды начали болеть. Близкие и коллектив певицы не могут смириться с тем, что ее больше нет в живых. Анна Исаева часто делится со своими подписчиками воспоминаниями о своей умершей подруге. Недавно она рассказала, что перед этими печальными событиями исполнительница записала голосовые сообщения, предназначенные для ее родителей и 12-летней дочери. Пиар-директор отметила, что это были последние слова в жизни Юлии Началовой. Возможно, в будущем будет снят документальный фильм о певице и родные захотят обнародовать записи. Но об этом слишком рано говорить, так как должно пройти минимум сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:44

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