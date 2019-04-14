Пиар-директор Анна Исаева показала архивные кадры с Юлией Началовой
Анна Исаева, которая была пиар-директором и близкой подругой Юлии Началовой, в своем микроблоге Instagram показала архивные кадры с умершей артисткой. Видео было снято за кулисами съемок программы «Секрет на миллион», гостьей которой певица стала осенью 2018 года.
На кадрах можно увидеть, как Юлия Началова вела себя за кулисами и волновалась перед выступлением. На видео артистка выглядит очень веселой и жизнерадостной, но немного сомневается в своем наряде. Анна Исаева успокаивает ее и отмечает, что все хорошо.
Пиар-директор Юлии Началовой призналась, что после похорон 38-летней артистки многие из ее команды начали болеть. Близкие и коллектив певицы не могут смириться с тем, что ее больше нет в живых. Анна Исаева часто делится со своими подписчиками воспоминаниями о своей умершей подруге. Недавно она рассказала, что перед этими печальными событиями исполнительница записала голосовые сообщения, предназначенные для ее родителей и 12-летней дочери. Пиар-директор отметила, что это были последние слова в жизни Юлии Началовой. Возможно, в будущем будет снят документальный фильм о певице и родные захотят обнародовать записи. Но об этом слишком рано говорить, так как должно пройти минимум сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
На кадрах можно увидеть, как Юлия Началова вела себя за кулисами и волновалась перед выступлением. На видео артистка выглядит очень веселой и жизнерадостной, но немного сомневается в своем наряде. Анна Исаева успокаивает ее и отмечает, что все хорошо.
Пиар-директор Юлии Началовой призналась, что после похорон 38-летней артистки многие из ее команды начали болеть. Близкие и коллектив певицы не могут смириться с тем, что ее больше нет в живых. Анна Исаева часто делится со своими подписчиками воспоминаниями о своей умершей подруге. Недавно она рассказала, что перед этими печальными событиями исполнительница записала голосовые сообщения, предназначенные для ее родителей и 12-летней дочери. Пиар-директор отметила, что это были последние слова в жизни Юлии Началовой. Возможно, в будущем будет снят документальный фильм о певице и родные захотят обнародовать записи. Но об этом слишком рано говорить, так как должно пройти минимум сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:44