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Физик напуган перспективой процветания инопланетной жизни во Вселенной

Британский физик Брайан Кокс признался, что боится перспективы наличия инопланетной жизни. Как отмечается в издании Express, ученого пугает вероятность нахождения разумных обитателей Вселенной.
Физик напуган перспективой процветания инопланетной жизни во Вселенной

Брайан Кокс не сомневается, что некоторые микроорганизмы могут существовать на других планетах. Ученые ищут такую жизнь в Солнечной системе, например, на Марсе. Считается, что в недрах Красной планеты еще может находится вода, как и некоторые формы жизни. При этом поиск разумных существ уже является совершенно другим вопросом, а сама перспектива выхода на связь с инопланетными жителями пугает физика. Профессор Манчестерского университета считает важным в любом случае поиск признаков наличия во Вселенной иных цивилизаций.

Как известно, микроорганизмы могут эволюционировать подобно людям, поэтому существования инопланетных рас нельзя исключать. Данные указывают на развитие 20 миллиардов планет подобных Земле. При этом наличие жизни во Вселенной сведено к минимуму, поскольку для развития разумных существ необходимо около 3,8 миллиардов лет.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:54

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