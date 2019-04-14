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Петр Порошенко ждет своего оппонента Владимира Зеленского на НСК «Олимпийском»

Украинский президент Петр Порошенко на НСК «Олимпийском» ждет своего оппонента Владимира Зеленского, чтобы провести дебаты. Но кандидат в президенты ранее заявил, что не приедет на стадион, так как требует проведения предвыборных дебатов в предпоследний день перед вторым туром выборов, а именно 19 апреля.

Петр Порошенко ждет своего оппонента Владимира Зеленского на НСК «Олимпийском»


Петр Порошенко явился на «Олимпийский» в 14:15 по киевскому времени, чтобы подчеркнуть, что его оппонент не прибыл. Действующий президент Украины выступил со своей речью, после чего ответил на вопросы журналистов. По его словам, он может подождать Владимира Зеленского максимум до 15 часов. Порошенко удалился в комнату для дебатов и отметил, что если его оппонент не явится, то он даст пресс-конференцию и вернется ко всем собравшимся на стадионе. Ранее команда «Зе» пригласила Порошенко к проведению дебатов на стадионе в пятницу, 19 апреля. Но президент Украины отметил, что в предпоследний день перед выборами он намерен дебатировать только в студии «UA:Першого». Сегодня, 14 апреля, оппоненты не смогли подискутировать. Пока неизвестно, состоятся ли дебаты перед решающим туром выборов или нет.

В социальной сети Facebook Евгений Плинский написал, что все кварталы вокруг киевского стадиона были заполнены полицией. Как отметил журналист, дежурили многочисленные патрули полиции, а также стражи порядка на лошадях. Кроме этого, возле «Олимпийского» можно было увидеть автомобили Нацгвардии и полиции.



 
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Политика
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:09

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