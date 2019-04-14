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Певица Юлия Ковальчук рассказала о важности семьи и ее месте в своей жизни

Известная российская певица Юлия Ковальчук рассказала о своем отношении к семье и родственникам. Артистка отметила, что эти слова для нее не пустой звук, поэтому они занимают важное место в ее жизни, и она не готова ими жертвовать.
Певица Юлия Ковальчук рассказала о важности семьи и ее месте в своей жизни

Об этом Юлия Ковальчук рассказала подписчикам в Instagram, где она написала большое и искреннее сообщение, посвященное теме семьи и выбора между ними и карьерой. По словам артистки, у нее, в отличие от многих других людей, данный вопрос никогда остро не стоял, так как она изначально знала на него ответ. Для знаменитости все эти вещи имеют наивысшее значение и приносят ей настоящее счастье. Исполнительница с радостью готовит мужу завтрак и кормит дочь кашей, достает пару костей для любимой собаки и каждое утро звонит родителям, чтобы узнать, как у них дела. Юлия Ковальчук отмечает, если у нее выдается свободная минутка – она с радостью потратит ее на семью и близких. Певица рассказала, что каждый вечер спешит домой, чтобы обнять своего ребенка перед сном и выразить ему свою любовь. Такое отношение к этим вопросам, рассказывает артистка, у нее было всегда, с самого детства.

Многие подписчики Юлии Ковальчук разделяют ее мнение относительно семьи и родственников. Они согласились, что в современном мире многие люди забывают о важности этих ценностей не только для самих себя, но и для всего общества в целом. Такие люди уверены, что семья – это самое главное в жизни любого человека.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:23

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