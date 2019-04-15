Смартфоны Google Pixel 4 XL получили Android 10 и 4 ГБ ОЗУ
Смартфон Google Pixel 4 XL на топовой платформе сочетает в себе Android 10 и около 4 Гб ОЗУ. Некоторые характеристики новинки появились на бенчмарке Geekbench.
Флагманы нового поколения в базовых версиях имеют около 6 Гб оперативной памяти, но смартфон Google Pixel 4 XL даже в топовом исполнении может иметь гораздо меньший объем ОЗУ. На бенчмарке Geekbench тестирование прошла начальная версия смартфона и показала всего 4 Гб памяти. Для современного пользователя данного количества может оказаться мало. При этом смартфон сможет похвастаться флагманской версией платформы Snapdragon 855 и операционной системой Android 10. Инженерный образец на данный момент набрал 5774 балла в результате тестирования, но эксперты ожидают скорого повышения показателей.
Презентация новинки состоится в октябре этого года, а до этого времени компания занимается доработкой Google Pixel 4 XL. Эксперты ожидают, что смартфон все еще может получить другой модуль памяти.
Флагманы нового поколения в базовых версиях имеют около 6 Гб оперативной памяти, но смартфон Google Pixel 4 XL даже в топовом исполнении может иметь гораздо меньший объем ОЗУ. На бенчмарке Geekbench тестирование прошла начальная версия смартфона и показала всего 4 Гб памяти. Для современного пользователя данного количества может оказаться мало. При этом смартфон сможет похвастаться флагманской версией платформы Snapdragon 855 и операционной системой Android 10. Инженерный образец на данный момент набрал 5774 балла в результате тестирования, но эксперты ожидают скорого повышения показателей.
Презентация новинки состоится в октябре этого года, а до этого времени компания занимается доработкой Google Pixel 4 XL. Эксперты ожидают, что смартфон все еще может получить другой модуль памяти.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:00