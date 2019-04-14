АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одно лицо: Близнецы знаменитостей, о которых многие не знали
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Скандал вокруг Джони Деппа может погубить цикл фильмов по вселенной Гарри Поттера

Представители компании Warner Bros считают, что семейный скандал Джони Деппа может повредить репутации фильмов по вселенной Гарри Поттера. Известный актер исполняет роль Грин-Де-Вальда в фильме о Фантастических тварях.
Скандал вокруг Джони Деппа может погубить цикл фильмов по вселенной Гарри Поттера

Шумиха поднялась из-за заявления бывшей жены Деппа Эмбер Херд, которая утверждает, что муж совершал насилие в её отношении. Представители компании WB были шокированы таким заявлением и теперь опасаются, что испорченная репутация актера негативно скажется и на фильме с его участием. Однако как поступит производитель фильмов - неизвестно, поскольку сама Джоан Роулинг настояла на кастинге Джони Деппа и не собирается менять своего решения.

Подливает масла в огонь еще и недавний скандал с бывшим гендиректором Warner Bros Кевином Цудзихара, который ушел с поста из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Поэтому если компания оставит Деппа в своем проекте, это может вызвать негодование толерантной аудитории.

Сценарий третьего фильма готов, и съёмки назначены на осень следующего года, что дает время на принятие правильного решения. Однако никому не известно, что предпримет WB.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Физик напуган перспективой процветания
Пиар-директор Анна Исаева показала
Ученые: Электростимуляция мозга
Росфинмониторинг предупреждает граждан
Ева Лонгория вернулась в прежнюю форму
Эксперты: В Антарктиде обнаружены
Молодая девушка умерла в продуктовом
Петр Порошенко ждет своего оппонента
Скандал вокруг Джони Деппа может
Эксперты составили ТОП-5 самых надежных
Лиза Галкина донашивает шляпы за Аллой
В России 14 апреля отмечают День войск
Ученые назвали пылевые бури возможной
Диетологи рассказали о полезных и
Сын Валерия Золотухина и Ирины Линдт
В Google рассказали, как передают
Ксения Бородина села на «здоровую»
Звезда «Игры престолов» Хафтор
Ольга Бузова показала свой утренний
Эксперты назвали самое дорогое авто в
Marvel покажет в заключительных
Ольга Рапунцель больше не появится в
Вирус Exodus угрожает безопасности
Опрос показал, сколько россияне готовы
Дмитрий Тарасов почтил память отца,
Алексей Безус и Милена Безбородова
Ученые: Сон беременных женщин на спине
Первая партия пикапов Jeep Gladiator
Александр Маршал рассказал о вырезанных
Глеб Жемчугов заявил, что Ольга Бузова
Просмотреть все новости