Скандал вокруг Джони Деппа может погубить цикл фильмов по вселенной Гарри Поттера
Представители компании Warner Bros считают, что семейный скандал Джони Деппа может повредить репутации фильмов по вселенной Гарри Поттера. Известный актер исполняет роль Грин-Де-Вальда в фильме о Фантастических тварях.
Шумиха поднялась из-за заявления бывшей жены Деппа Эмбер Херд, которая утверждает, что муж совершал насилие в её отношении. Представители компании WB были шокированы таким заявлением и теперь опасаются, что испорченная репутация актера негативно скажется и на фильме с его участием. Однако как поступит производитель фильмов - неизвестно, поскольку сама Джоан Роулинг настояла на кастинге Джони Деппа и не собирается менять своего решения.
Подливает масла в огонь еще и недавний скандал с бывшим гендиректором Warner Bros Кевином Цудзихара, который ушел с поста из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Поэтому если компания оставит Деппа в своем проекте, это может вызвать негодование толерантной аудитории.
Сценарий третьего фильма готов, и съёмки назначены на осень следующего года, что дает время на принятие правильного решения. Однако никому не известно, что предпримет WB.
Шумиха поднялась из-за заявления бывшей жены Деппа Эмбер Херд, которая утверждает, что муж совершал насилие в её отношении. Представители компании WB были шокированы таким заявлением и теперь опасаются, что испорченная репутация актера негативно скажется и на фильме с его участием. Однако как поступит производитель фильмов - неизвестно, поскольку сама Джоан Роулинг настояла на кастинге Джони Деппа и не собирается менять своего решения.
Подливает масла в огонь еще и недавний скандал с бывшим гендиректором Warner Bros Кевином Цудзихара, который ушел с поста из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Поэтому если компания оставит Деппа в своем проекте, это может вызвать негодование толерантной аудитории.
Сценарий третьего фильма готов, и съёмки назначены на осень следующего года, что дает время на принятие правильного решения. Однако никому не известно, что предпримет WB.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:06