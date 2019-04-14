Скандал вокруг Джони Деппа может погубить цикл фильмов по вселенной Гарри Поттера





Шумиха поднялась из-за заявления бывшей жены Деппа Эмбер Херд, которая утверждает, что муж совершал насилие в её отношении. Представители компании WB были шокированы таким заявлением и теперь опасаются, что испорченная репутация актера негативно скажется и на фильме с его участием. Однако как поступит производитель фильмов - неизвестно, поскольку сама Джоан Роулинг настояла на кастинге Джони Деппа и не собирается менять своего решения.Подливает масла в огонь еще и недавний скандал с бывшим гендиректором Warner Bros Кевином Цудзихара, который ушел с поста из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Поэтому если компания оставит Деппа в своем проекте, это может вызвать негодование толерантной аудитории.Сценарий третьего фильма готов, и съёмки назначены на осень следующего года, что дает время на принятие правильного решения. Однако никому не известно, что предпримет WB.