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Ева Лонгория вернулась в прежнюю форму и показала идеальные ноги в мини

Актриса Ева Лонгория спустя 9 месяцев после родов вернулась в прежнюю форму. 43-летняя знаменитость показала поклонникам идеальные ноги в мини-платье.

Ева Лонгория вернулась в прежнюю форму и показала идеальные ноги в мини


Недавно актриса с супругом участвовали в телевизионном шоу. На съемки Ева Лонгория пришла в мини-платье и продемонстрировала свою «добеременную» фигуру. Несмотря на то, что во время вынашивания ребенка голливудская знаменитость хорошо поправилась, она смогла сбросить лишние килограммы.

Ева Лонгория призналась, что эти метаморфозы дались ей нелегко. Актрисе пришлось сесть на строгую диету, а также активно заниматься в спортивном зале. Но теперь новоиспеченная мать может вновь появиться в коротком мини. На это раз для выхода в свет звезда «Отчаянных домохозяек» выбрала короткое белое платье в черный горох, которое открывает ее идеальные ноги. Талию знаменитость пока не демонстрирует, но судя по видео с тренировок, которые она активно публикует в Instagram, упражнения на торс являются обязательной частью тренирок.

Недавно Ева Лонгория удивила поклонников стильным нарядом на вечеринке в Беверли-Хиллз. Голливудская звезда выбрала для выхода в свет белые джинсы-скини и майку, а также темно-синий пиджак. Свой образ актриса дополнила нюдовыми босоножками и бордовой сумкой.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:23

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