Росфинмониторинг предупреждает граждан о деятельности телефонных мошенников





Росфинмониторинг отмечает, что подобные преступления всегда имеют место, но в последнее время такие телефонные мошенники активизировались и поэтому было принято решение проинформировать доверчивых граждан. Злоумышленники звонят людям и представляются им сотрудниками ведомства. Они рассказывают о блокировке каких-то счетов, связанных с незаконной деятельностью и говорят, что человек имеет право требовать выплату компенсации, так как он является пострадавшим. Для этого им необходимо предоставить паспортные данные, а также перевести небольшую сумму денег, которая пойдет на оплату оформления документов и соответствующих переводов. После этого доверчивые граждане не могут дозвониться по этим телефонам и просто теряют отправленные средства.Представители Росфинмониторинга отметили, что у них нет полномочий для возмещения вреда и выплаты любых компенсаций, пострадавшим от незаконных действий, этим занимаются другие ведомства. Они попросили людей быть внимательными и не поддаваться на подобный обман мошенников.