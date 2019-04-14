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Росфинмониторинг предупреждает граждан о деятельности телефонных мошенников

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) предупреждает граждан об активизации деятельности телефонных мошенников. Они звонят людям от имени ведомства и с помощью обмана получают у них паспортные данные и небольшие суммы денег.
Росфинмониторинг предупреждает граждан о деятельности телефонных мошенников

Росфинмониторинг отмечает, что подобные преступления всегда имеют место, но в последнее время такие телефонные мошенники активизировались и поэтому было принято решение проинформировать доверчивых граждан. Злоумышленники звонят людям и представляются им сотрудниками ведомства. Они рассказывают о блокировке каких-то счетов, связанных с незаконной деятельностью и говорят, что человек имеет право требовать выплату компенсации, так как он является пострадавшим. Для этого им необходимо предоставить паспортные данные, а также перевести небольшую сумму денег, которая пойдет на оплату оформления документов и соответствующих переводов. После этого доверчивые граждане не могут дозвониться по этим телефонам и просто теряют отправленные средства.

Представители Росфинмониторинга отметили, что у них нет полномочий для возмещения вреда и выплаты любых компенсаций, пострадавшим от незаконных действий, этим занимаются другие ведомства. Они попросили людей быть внимательными и не поддаваться на подобный обман мошенников.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:34

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