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Эксперты озвучили главные ошибки потерявшихся туристов

Эксперты рассказывают о главных ошибках путешественников, которые потерялись в походе. Шаги, которые могут привести к непоправимым последствиям, были определены в результате анализа около 100 аналогичных происшествий.
Эксперты озвучили главные ошибки потерявшихся туристов

В первую очередь о маршруте нужно рассказать близким людям, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств они смогли позвать помощь. Однако доверенные лица должны быть безопасными, а также доступными для звонков. Именно им следует оставить карты местности, планы поездки и предположительное время пребывания на каждой точке. Сбившимся с пути туристам нельзя продолжать движение и блуждать, что совершают около 65% путешественников. Во время остановки нужно сообщить близким и спасателям о проблеме, а ждать помощь следует на поляне.

Туристам можно взять с собой яркую одежду, зеркало и свисток, что привлечет внимание спасателей. Костер допустимо разжигать в такой местности, где это не приведет к пожару.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:02

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