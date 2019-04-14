Эксперты озвучили главные ошибки потерявшихся туристов





В первую очередь о маршруте нужно рассказать близким людям, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств они смогли позвать помощь. Однако доверенные лица должны быть безопасными, а также доступными для звонков. Именно им следует оставить карты местности, планы поездки и предположительное время пребывания на каждой точке. Сбившимся с пути туристам нельзя продолжать движение и блуждать, что совершают около 65% путешественников. Во время остановки нужно сообщить близким и спасателям о проблеме, а ждать помощь следует на поляне.Туристам можно взять с собой яркую одежду, зеркало и свисток, что привлечет внимание спасателей. Костер допустимо разжигать в такой местности, где это не приведет к пожару.