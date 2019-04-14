Эксперты составили ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей





Пятое место в ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей эксперты отдали Chery KIMO. Модель относится к бюджетному классу, но это не мешает ей иметь качественную сборку, делающую автомобиль достаточно надежным. Под его капотом расположен двигатель с небольшим объемом, но имеющим достаточную мощность для машины данного класса. Из минусов эксперты выделили жесткую подвеску. Четвертая строчка досталась Lifan Smily, в народе его называют копией английского «Мини Купера». Данный китайский автомобиль имеет современные системы безопасности, и его можно назвать надежным.Тройку лидеров, по мнению экспертов, открывает Geely Emgrand 7. Новая версия автомобиля получила необычный внешний вид и много электроники с прицелом на безопасность. Второе место ТОП-5 самых надежных китайских моделей занял Faw Oley. Автомобиль имеет много активных и пассивных систем защиты и безопасности. Его минусы – слабый двигатель и потенциальные проблемы во время ремонта.Chery TIGGO 5 эксперты назвали самым надежным китайским автомобилем. Он получил максимальные 5 звезд в краш-тесте C-NCAP. В этом ему помог прочный корпус, сделанный с помощью лазерной сварки.