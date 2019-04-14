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Эксперты составили ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей

Эксперты составили ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей, доступных российским покупателям. Они отметили, что систематический рост цен на известные во всем мире бренды заставляет покупателей переключать свое внимание на модели из Поднебесной.
Эксперты составили ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей

Пятое место в ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей эксперты отдали Chery KIMO. Модель относится к бюджетному классу, но это не мешает ей иметь качественную сборку, делающую автомобиль достаточно надежным. Под его капотом расположен двигатель с небольшим объемом, но имеющим достаточную мощность для машины данного класса. Из минусов эксперты выделили жесткую подвеску. Четвертая строчка досталась Lifan Smily, в народе его называют копией английского «Мини Купера». Данный китайский автомобиль имеет современные системы безопасности, и его можно назвать надежным.
Эксперты составили ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей

Тройку лидеров, по мнению экспертов, открывает Geely Emgrand 7. Новая версия автомобиля получила необычный внешний вид и много электроники с прицелом на безопасность. Второе место ТОП-5 самых надежных китайских моделей занял Faw Oley. Автомобиль имеет много активных и пассивных систем защиты и безопасности. Его минусы – слабый двигатель и потенциальные проблемы во время ремонта.
Эксперты составили ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей

Chery TIGGO 5 эксперты назвали самым надежным китайским автомобилем. Он получил максимальные 5 звезд в краш-тесте C-NCAP. В этом ему помог прочный корпус, сделанный с помощью лазерной сварки.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:01

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