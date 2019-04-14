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В России 14 апреля отмечают День войск ПВО

Ежегодно во второе воскресенье апреля в России отмечают День войск ПВО. В этом году эта дата выпала на 14 апреля.

В России 14 апреля отмечают День войск ПВО


Дату праздника установили, основываясь на то, что именно в апреле правительством были приняты важные постановления, которые касались организации в государстве противовоздушной обороны. Этот вид военной поддержки существует несколько десятилетий. Зимой 1941 года были организованы первые подразделения, оснащенные пушками и пулеметами, и предназначенные для борьбы со вражескими аэропланами.

Во времена ВОВ войска ПВО прошли настоящее «боевое крещение», сбив свыше 7 500 самолетов противников. За заслуги в годы войны было решено учредить постоянный праздник, чтобы чествовать войска противовоздушной обороны России. В ежегодных торжествах участвуют военнослужащие всех званий, диспетчеры, операторы различных установок, разработчики техники и вспомогательный персонал войск ПВО.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о том, что накануне праздника в Подмосковье была проведена проверка соединения ПВО после зимнего периода обучения. В результате с помощью расчетов «Панцирь-С» и С-400 «Триумф» было уничтожено свыше 100 целей в воздухе. Согласно легенде маневров, военнослужащие должны были их обнаружить, после чего передать координаты представителям командного пункта соединения. После этого комплексы уничтожили названные цели условным пуском ракет. В целом, проверка прошла успешно, результатами военнослужащие остались довольны.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:43

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