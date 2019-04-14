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Ученые: Электростимуляция мозга способствует улучшению памяти

Ученые из Бостонского университета установили, что электростимуляция мозга способна улучшить память. Это исследование способно помочь в лечение многих болезней, в том числе и Паркинсона.
Ученые: Электростимуляция мозга способствует улучшению памяти

Для исследования были созданы две группы добровольцев. Первая состояла из молодых людей, а вторая из пожилых, возрастом от 60 лет. Сначала всем дали одинаковые задания для проверки памяти. Первая группа справилась с поставленной задачей намного лучше, чего и стоило ожидать. Затем участникам второй группы провели электростимуляцию мозга неинвазивным (безоперационным) методом. После чего со всеми участниками снова провели тесты на память. На этот раз вторая группа показала результат, идентичный первой. Что немаловажно, эффект поддерживался еще примерно 50 минут после воздействия на мозг.

Это исследование подтвердило, что электростимуляция мозга человека способна улучшить его память не только у пожилых людей, но и у молодых, плохо справлявшихся с заданием. Использование именно неинвазивного метода расширяет возможности применения этой технологии, поскольку исключает риск каких либо повреждений.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:41

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