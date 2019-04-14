АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одно лицо: Близнецы знаменитостей, о которых многие не знали
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Лиза Галкина донашивает шляпы за Аллой Пугачевой

Алла Пугачева рассказала о своей дочери Лизе Галкиной, признавшись, что всегда теряет дар речи, когда смотрит на нее. По словам Примадонны, ее наследница донашивает шляпы за своей звездной матерью и не стесняется этого.
Лиза Галкина донашивает шляпы за Аллой Пугачевой

В честь приближающегося крупного юбилея Алла Пугачева стала участницей программы «Сегодня вечером», посвященной личности артистки и ее вкладу в развитие отечественной эстрады. В шоу приняли участие главные звезды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Валерий Леонтьев, Кети Топурия и многие другие. Все они делились своими воспоминаниями и переживаниями, связанными с Примадонной.

Сама Алла Пугачева рассказала о своих детях. Артистка отмечает, что ей всегда сложно комментировать своих наследников, ибо когда она смотрит на них, то просто теряет дар речи. Лиза Галкина, как заметил ведущий программы, очень любит шляпы и другие головные уборы. Певица рассказала, что ее наследница действительно донашивает за ней эти элементы гардероба и не видит в этом ничего плохого. 5-летняя девочка уже имеет собственную страницу в Instagram, где регулярно публикуются обновления не только с ней, но и с ее братом Гарри. Участники шоу отметили, что дети Примадонны – настоящий повод для гордости.

Напомним, недавно Лиза Галкина стала участницей модного детского показа, организованного Галиной Юдашкиной. На мероприятии присутствовала и сама Алла Пугачева.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Физик напуган перспективой процветания
Пиар-директор Анна Исаева показала
Ученые: Электростимуляция мозга
Росфинмониторинг предупреждает граждан
Ева Лонгория вернулась в прежнюю форму
Эксперты: В Антарктиде обнаружены
Молодая девушка умерла в продуктовом
Петр Порошенко ждет своего оппонента
Скандал вокруг Джони Деппа может
Эксперты составили ТОП-5 самых надежных
Лиза Галкина донашивает шляпы за Аллой
В России 14 апреля отмечают День войск
Ученые назвали пылевые бури возможной
Диетологи рассказали о полезных и
Сын Валерия Золотухина и Ирины Линдт
В Google рассказали, как передают
Ксения Бородина села на «здоровую»
Звезда «Игры престолов» Хафтор
Ольга Бузова показала свой утренний
Эксперты назвали самое дорогое авто в
Marvel покажет в заключительных
Ольга Рапунцель больше не появится в
Вирус Exodus угрожает безопасности
Опрос показал, сколько россияне готовы
Дмитрий Тарасов почтил память отца,
Алексей Безус и Милена Безбородова
Ученые: Сон беременных женщин на спине
Первая партия пикапов Jeep Gladiator
Александр Маршал рассказал о вырезанных
Глеб Жемчугов заявил, что Ольга Бузова
Просмотреть все новости