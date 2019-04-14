Лиза Галкина донашивает шляпы за Аллой Пугачевой

В честь приближающегося крупного юбилея Алла Пугачева стала участницей программы «Сегодня вечером», посвященной личности артистки и ее вкладу в развитие отечественной эстрады. В шоу приняли участие главные звезды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Валерий Леонтьев, Кети Топурия и многие другие. Все они делились своими воспоминаниями и переживаниями, связанными с Примадонной.Сама Алла Пугачева рассказала о своих детях. Артистка отмечает, что ей всегда сложно комментировать своих наследников, ибо когда она смотрит на них, то просто теряет дар речи. Лиза Галкина, как заметил ведущий программы, очень любит шляпы и другие головные уборы. Певица рассказала, что ее наследница действительно донашивает за ней эти элементы гардероба и не видит в этом ничего плохого. 5-летняя девочка уже имеет собственную страницу в Instagram, где регулярно публикуются обновления не только с ней, но и с ее братом Гарри. Участники шоу отметили, что дети Примадонны – настоящий повод для гордости.Напомним, недавно Лиза Галкина стала участницей модного детского показа, организованного Галиной Юдашкиной. На мероприятии присутствовала и сама Алла Пугачева.