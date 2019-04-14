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Диетологи рассказали о полезных и опасных свойствах ананаса

Чтобы аргументировать мнение о том, что ананас помогает похудеть, диетологи рассказали о полезных и опасных свойствах этого экзотического фрукта. По словам экспертов, он действительно эффективен при борьбе с лишним весом, но имеет множество противопоказаний.

Диетологи рассказали о полезных и опасных свойствах ананаса


Специалисты по здоровому питанию утверждают, что ананас богат витаминами и кислотами, а также имеет низкую калорийность. В экзотическом фрукте содержатся натуральные ферменты, которые способствуют расщеплению белков и улучшают процессы пищеварения. Но не стоит переоценивать его полезное воздействие на организм человека. Ананасовая диета не является залогом того, что моментально уйдет лишний вес. Для этой цели диетологи рекомендуют правильное питание и ежедневные занятия спортом.

Многочисленные исследования подтверждают, что ананас следует применять для профилактики инсульта, сахарного диабета, рака и ишемии. Но следует учитывать тот факт, что этот экзотический фрукт подходит не всем людям. Например, ананас противопоказан детям до шести лет. Кроме этого, внимательно следует отнестись к этому фрукту тем, кто имеет гастрит и страдает от проблем с зубной эмалью.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:30

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