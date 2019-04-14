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Боевые расчеты С-400 прошли проверку в Подмосковье в честь дня ПВО

Боевые расчет С-400 и «Панцирь-С» прошли проверку на боевую готовность и перехватили более 100 различных целей потенциального противника. Такие масштабные учения были проведены в честь дня ПВО, отмечаемого в России 14 апреля.
Боевые расчеты С-400 прошли проверку в Подмосковье в честь дня ПВО

Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и «Панцирь-С» прошли проверку в Подмосковье. Перед ними была поставлена задача отследить и совершить условный перехват более 100 целей потенциального противника, движущихся в разных направлениях, высотах и скоростях. После этого все комплексы ЗРК отработали уклонение от ответного удара, совершили передислокацию, повторное развертывание и продолжение противодействия угрозе. Минобороны РФ сообщило, что все поставленные задачи были успешно выполнены, 100 целей потенциального врага перехвачены и уничтожены. Они отметили, что это была проверка, предназначенная установить эффективность обучения военнослужащих за прошедший зимний период.

Дата 14 апреля была выбрана не случайно. В этот день в России празднуют день противовоздушной обороны (ПВО), поэтому контрольную проверку боеготовности расчетов ЗРК С-400 и «Панцирь-С» назначили именно на это время. Представители минобороны РФ сообщили, что Московская область готова к отражению любых атак и способна защитить не только политическое и военное руководство страны, но и ключевые объекты инфраструктуры и производства.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:36

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