Боевые расчеты С-400 прошли проверку в Подмосковье в честь дня ПВО





Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и «Панцирь-С» прошли проверку в Подмосковье. Перед ними была поставлена задача отследить и совершить условный перехват более 100 целей потенциального противника, движущихся в разных направлениях, высотах и скоростях. После этого все комплексы ЗРК отработали уклонение от ответного удара, совершили передислокацию, повторное развертывание и продолжение противодействия угрозе. Минобороны РФ сообщило, что все поставленные задачи были успешно выполнены, 100 целей потенциального врага перехвачены и уничтожены. Они отметили, что это была проверка, предназначенная установить эффективность обучения военнослужащих за прошедший зимний период.Дата 14 апреля была выбрана не случайно. В этот день в России празднуют день противовоздушной обороны (ПВО), поэтому контрольную проверку боеготовности расчетов ЗРК С-400 и «Панцирь-С» назначили именно на это время. Представители минобороны РФ сообщили, что Московская область готова к отражению любых атак и способна защитить не только политическое и военное руководство страны, но и ключевые объекты инфраструктуры и производства.