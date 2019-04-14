В Google рассказали, как передают полиции геоданные пользователей





В рамках расследования полиция США может отправить запрос о получении геоданных определенного пользователя компании Google. Впервые данная практика была введена в 2016 году, но за последние полгода количество запросов американских правоохранителей увеличилось. Вся история местоположений хранится в базе данных Google Sensorvault. Согласно результатам исследования New York Times, на этих серверах находятся записи сотни миллионов устройств по всему миру за последнее десятилетие. При этом сбор информации о перемещении владельцев аппаратов происходит даже в фоновом режиме.Американская полиция имеет право запросить у Google анонимные данные мобильных устройств, которые находились поблизости места преступления в определенное время. По решению суда имена владельцев могут быть раскрыты, что уже приводило к обвинению непричастных к происшествиям людей.