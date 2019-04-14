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В Google рассказали, как передают полиции геоданные пользователей

Представители компании Google рассказали, как производится передача геоданных пользователей полиции. Оказалось, что в некоторых случаях эти действия приводят к аресту невинных граждан.
В Google рассказали, как передают полиции геоданные пользователей

В рамках расследования полиция США может отправить запрос о получении геоданных определенного пользователя компании Google. Впервые данная практика была введена в 2016 году, но за последние полгода количество запросов американских правоохранителей увеличилось. Вся история местоположений хранится в базе данных Google Sensorvault. Согласно результатам исследования New York Times, на этих серверах находятся записи сотни миллионов устройств по всему миру за последнее десятилетие. При этом сбор информации о перемещении владельцев аппаратов происходит даже в фоновом режиме.

Американская полиция имеет право запросить у Google анонимные данные мобильных устройств, которые находились поблизости места преступления в определенное время. По решению суда имена владельцев могут быть раскрыты, что уже приводило к обвинению непричастных к происшествиям людей.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:19

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