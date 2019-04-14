Сын Валерия Золотухина и Ирины Линдт пошел по стопам отца





44-летняя актриса призналась, что очень гордится своим сыном. Ване осенью этого года исполнится 15 лет. Ирина Линдт рассказала, что поддерживает ребенка во всех его начинаниях, но не собирается навязывать ему выбор будущей профессии. Возлюбленная Валерия Золотухина отметила, что у них получился «киноэтический артист».В программе «Ты не поверишь!» Ирина Линдт вспомнила, как в детстве Иван с удовольствием смотрел фильмы с участием своего отца. Актриса с сыном не забывают о покойном актере и часто его вспоминают. По поводу личной жизни она отметила, что «ощущает себя комфортно», но не собирается «раскрывать личные секреты».Вдова Валерия Золотухина Тамара, скончавшаяся 6 апреля, нашла в себе силы, чтобы принять внебрачного сына мужа как родного. Сообщается, что на ее прикроватной тумбочке стояло фото Ивана.