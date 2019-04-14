Ксения Бородина села на «здоровую» диету после алкогольных вечеринок
Известная ведущая Ксения Бородина села на «здоровую» диету после ряда алкогольных вечеринок. В этом её уличили поклонники, заметившие массу овощей и полезной пищи в одной из последних её публикаций в Instagram.
Ксения Бородина после посещения ряда шумных алкогольных вечеринок вдруг решила сесть на «здоровую» диету. Это заметили её подписчики в Instagram, которые в разделе Stories наблюдали огромный стол, заставленный подносами со свежими овощами. Публика тут же пришла к выводу, что ведущая «Дома-2» таким образом приводит свой организм в норму после выпитого в последнее время алкоголя.
Фолловеры недавно заметили на одном из роликов Ксении Бородиной с вечеринки, что знаменитость выглядит чересчур весёлой, а также обратили внимание на то, как от стыда прикрывал лицо рукой её супруг Курбан Омаров, не желающий попадать на видео, снимаемые выпившей женой.
Ксения Бородина после посещения ряда шумных алкогольных вечеринок вдруг решила сесть на «здоровую» диету. Это заметили её подписчики в Instagram, которые в разделе Stories наблюдали огромный стол, заставленный подносами со свежими овощами. Публика тут же пришла к выводу, что ведущая «Дома-2» таким образом приводит свой организм в норму после выпитого в последнее время алкоголя.
Фолловеры недавно заметили на одном из роликов Ксении Бородиной с вечеринки, что знаменитость выглядит чересчур весёлой, а также обратили внимание на то, как от стыда прикрывал лицо рукой её супруг Курбан Омаров, не желающий попадать на видео, снимаемые выпившей женой.