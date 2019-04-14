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Ксения Бородина села на «здоровую» диету после алкогольных вечеринок

Известная ведущая Ксения Бородина села на «здоровую» диету после ряда алкогольных вечеринок. В этом её уличили поклонники, заметившие массу овощей и полезной пищи в одной из последних её публикаций в Instagram.

Ксения Бородина села на «здоровую» диету после алкогольных вечеринок


Ксения Бородина после посещения ряда шумных алкогольных вечеринок вдруг решила сесть на «здоровую» диету. Это заметили её подписчики в Instagram, которые в разделе Stories наблюдали огромный стол, заставленный подносами со свежими овощами. Публика тут же пришла к выводу, что ведущая «Дома-2» таким образом приводит свой организм в норму после выпитого в последнее время алкоголя.

Ксения Бородина села на «здоровую» диету после алкогольных вечеринок


Фолловеры недавно заметили на одном из роликов Ксении Бородиной с вечеринки, что знаменитость выглядит чересчур весёлой, а также обратили внимание на то, как от стыда прикрывал лицо рукой её супруг Курбан Омаров, не желающий попадать на видео, снимаемые выпившей женой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:14

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