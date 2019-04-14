Эксперты назвали советские пикапы, которые скрывали от автолюбителей





Специалисты решили проследить эволюцию пикапов в России. Ситуация с этими автомобилями начала меняться только во времена перестройки, а ранее они выпускались только в мелкосерийном производстве.Как отметили эксперты, первый советский серийный пикап ГАЗ-4 был оснащен силовым агрегатом на 3,3 литра, который генерировал 40 «лошадок». В 30-х годах прошлого века выпустили около 5,3 тысяч экземпляров этой модели. В этом сегменте вскоре появился и второй экземпляр – пикап ГАЗ-61-415. Его выпуск совпал с началом ВОВ, а когда начались боевые действия, автомобиль доработали и отправили на фронт.После войны появились такие модели, как ГАЗ-М73, Москвич 400-431-426, ГАЗ-М20В. Уже в 70-х годах XX века начали выпускать ИЖ-2715-013-01. Эти пикапы производились не только для внутреннего пользования, но и на экспорт в Южную Америку и Финляндию. Вскоре советские разработчики представили пикап, созданный на базе Волги ГАЗ-24. После того, как распался СССР, выпуск новых моделей пикапов не прекратился и автолюбители увидели Москвич-2335, ГАЗ-2304 Бурлак и ЗАЗ-968МП.