АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физики пытаются обнаружить экстремальные кристаллы внутри гигантских планет
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Эксперты назвали советские пикапы, которые скрывали от автолюбителей

Эксперты издания «За рулем» назвали советские пикапы, которые во времена существования СССР скрывали от автолюбителей. Дело в том, что их выпускали, но не продавали частным лицам.

Эксперты назвали советские пикапы, которые скрывали от автолюбителей


Специалисты решили проследить эволюцию пикапов в России. Ситуация с этими автомобилями начала меняться только во времена перестройки, а ранее они выпускались только в мелкосерийном производстве.

Как отметили эксперты, первый советский серийный пикап ГАЗ-4 был оснащен силовым агрегатом на 3,3 литра, который генерировал 40 «лошадок». В 30-х годах прошлого века выпустили около 5,3 тысяч экземпляров этой модели. В этом сегменте вскоре появился и второй экземпляр – пикап ГАЗ-61-415. Его выпуск совпал с началом ВОВ, а когда начались боевые действия, автомобиль доработали и отправили на фронт.

После войны появились такие модели, как ГАЗ-М73, Москвич 400-431-426, ГАЗ-М20В. Уже в 70-х годах XX века начали выпускать ИЖ-2715-013-01. Эти пикапы производились не только для внутреннего пользования, но и на экспорт в Южную Америку и Финляндию. Вскоре советские разработчики представили пикап, созданный на базе Волги ГАЗ-24. После того, как распался СССР, выпуск новых моделей пикапов не прекратился и автолюбители увидели Москвич-2335, ГАЗ-2304 Бурлак и ЗАЗ-968МП.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Захарова снималась в фильме на
Эксперты назвали советские пикапы,
Ученые: Чувство вкуса меняется по мере
Боевые расчеты С-400 прошли проверку в
Врачи рассказали о вирусе папилломы
Владимир Пресняков прокомментировал
Стриминговый сервис Twitch выпустил
На TENAA засветился бюджетный смартфон
Bloomberg подсчитал состояние самых
Гостелерадиофонд обнародовал
Мотоцикл Pulse Autocycle с уникальным
Витас опубликовал фотографию с
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые
Фитнес-тренер рассказал, какие продукты
Появились первые изображения
Физики пытаются обнаружить
Максим Галкин провел экскурсию по замку
Дочь Юлии Началовой побывала на
В Сети презентовали концептуальную
Ученые: Анестезия для беременных женщин
Ольга Бузова задумала стать новым
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально
Двойник Дмитрия Нагиева пользуется
IIHS и EuroNCAP рассказали о самых
Ученые: Позитивные ожидания имеют
Певица Юлия Ковальчук рассказала о
Ольга Бузова заявилась на концерт в
Эксперты рассказали, помогают ли
Парень сделал предложение девушке на
Сашу Черно назвали ярчайшим примером
Просмотреть все новости