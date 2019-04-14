Эксперты назвали самое дорогое авто в мире





Данный автомобиль класса Gran Turismo производился компанией Ferrari с 1962 по 1964 год. Авто участвовало в гонках ФИА категории GT3, а за период 1962-1963 годов было выпущено всего 36 экземпляров данной модели. Суперкар оснащен 3-литровым двигателем V12 мощностью 300 л.с., а в качестве трансмиссии выступает 5-скоростная МКПП. Модель могла развивать скорость до 280 км/ч, а конкретный экземпляр, проданный в 2018 году за 70 млн долларов, имел множество владельцев.Это раритетное купе отличается идеальным состоянием и богатой историей. Данное авто модели Ferrari 250 GTO участвовало в нескольких спортивных соревнованиях. Эксперты предполагают, что спустя несколько лет стоимость машины превысит 100 млн долларов.