Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон получил роль через Facebook

Удивлению самого сильного человека в мире не было предела, так как он и сам был фанатом сериала «Игра престолов». Несмотря на то, что у Хафтора Бьернссона не было никакого актерского опыта, его позвали на кастинги. При этом вначале он не заметил это сообщение, но когда его прочитал, просто не поверил в происходящее с ним. Актер даже не ответил, так как воспринял это за чью-то нелепую шутку.Позже он пошел на кастинг и получил роль Горы в «Игре престолов». Исландский актер снялся в четвертом сезоне фантастической картины.Осенью прошлого года звезда «Игры престолов» женился на миниатюрной и хрупкой девушке. С Келси Хенсон актер познакомился два года назад в одном из баров, в котором она работала официанткой. Супруга ниже своего избранника почти на полметра. Поклонники прозвали эту необычную пару «Гора и Дюймовочка».