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Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон получил роль через Facebook

Хафтор Бьернссон признался журналистам издания CNBC, что получил роль в легендарном сериале через социальную сеть Facebook. Звезда «Игры престолов», которому на тот момент исполнилось 24 года, сначала не поверил своим глазам, когда увидел сообщение с приглашением на кастинг.

Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон получил роль через Facebook


Удивлению самого сильного человека в мире не было предела, так как он и сам был фанатом сериала «Игра престолов». Несмотря на то, что у Хафтора Бьернссона не было никакого актерского опыта, его позвали на кастинги. При этом вначале он не заметил это сообщение, но когда его прочитал, просто не поверил в происходящее с ним. Актер даже не ответил, так как воспринял это за чью-то нелепую шутку.

Позже он пошел на кастинг и получил роль Горы в «Игре престолов». Исландский актер снялся в четвертом сезоне фантастической картины.

Осенью прошлого года звезда «Игры престолов» женился на миниатюрной и хрупкой девушке. С Келси Хенсон актер познакомился два года назад в одном из баров, в котором она работала официанткой. Супруга ниже своего избранника почти на полметра. Поклонники прозвали эту необычную пару «Гора и Дюймовочка».



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:10

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