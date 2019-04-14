АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одно лицо: Близнецы знаменитостей, о которых многие не знали
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Александр Маршал рассказал о вырезанных моментах из интервью с Юрием Дудем

Музыкант Александр Маршал рассказал, что было вырезано из его интервью с журналистом Юрием Дудем. Певец обсудил возможности покинуть Россию, отметив, что главная перспектива кроется в собственном желании.
Александр Маршал рассказал о вырезанных моментах из интервью с Юрием Дудем

Как отметил Александр Маршал, все больше россиян мечтают уехать из страны, ничего не делая для этого. По мнению артиста, всегда можно поменять гражданство, если человека что-то не устраивает, но для этого нужно иметь большое желание и быть готовым к определенным действиям, направленным на осуществление своей мечты. Певец считает, что все больше людей говорят об отъезде из России, но ничего для этого не делают. То же касается тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, оставаясь в стране, но даже не ходят на выборы. Артист уверен, что большинство граждан не могут помочь даже себе и прозябают жизнь на диване. Эти мысли он озвучил Юрию Дудю, но некоторые темы не вошли в интервью, о чем Маршал рассказал изданию “Царь Град”.

В частности, Александр Маршал считает себя “пророссийским”, что, по его мнению, не значит “пропутинский”. В своем обращении к россиянам исполнитель призвал недовольных уезжать в более демократические страны и самостоятельно беспокоиться о своем будущем.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Google рассказали, как передают
Ксения Бородина села на «здоровую»
Звезда «Игры престолов» Хафтор
Ольга Бузова показала свой утренний
Эксперты назвали самое дорогое авто в
Marvel покажет в заключительных
Ольга Рапунцель больше не появится в
Вирус Exodus угрожает безопасности
Опрос показал, сколько россияне готовы
Дмитрий Тарасов почтил память отца,
Алексей Безус и Милена Безбородова
Ученые: Сон беременных женщин на спине
Первая партия пикапов Jeep Gladiator
Александр Маршал рассказал о вырезанных
Глеб Жемчугов заявил, что Ольга Бузова
Ученые: Ранним признаком нехватки в
“Танцевал в колготках”: Макс Барских
Эксперты назвали 5 способов продлить
Рома Гриценко лжет о своем романе с
Бывшую девушку Гуфа Яну Швецову
Иосиф Оганесян решил заняться
Звезда «Баффи - истребительница
Эксперты назвали диеты, которые могут
Елена Преснякова вспомнила о драке Аллы
Видеоблогер сравнил Samsung Galaxy S10
Похороны Алексея Булдакова посетил его
Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер будит
Россияне в марте потратили на новые
Поклонники восхитились стройными ногами
Пользователей Android-устройств
Просмотреть все новости