Александр Маршал рассказал о вырезанных моментах из интервью с Юрием Дудем

Как отметил Александр Маршал, все больше россиян мечтают уехать из страны, ничего не делая для этого. По мнению артиста, всегда можно поменять гражданство, если человека что-то не устраивает, но для этого нужно иметь большое желание и быть готовым к определенным действиям, направленным на осуществление своей мечты. Певец считает, что все больше людей говорят об отъезде из России, но ничего для этого не делают. То же касается тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, оставаясь в стране, но даже не ходят на выборы. Артист уверен, что большинство граждан не могут помочь даже себе и прозябают жизнь на диване. Эти мысли он озвучил Юрию Дудю, но некоторые темы не вошли в интервью, о чем Маршал рассказал изданию “Царь Град”.В частности, Александр Маршал считает себя “пророссийским”, что, по его мнению, не значит “пропутинский”. В своем обращении к россиянам исполнитель призвал недовольных уезжать в более демократические страны и самостоятельно беспокоиться о своем будущем.