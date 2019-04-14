Ольга Рапунцель больше не появится в эфирах «Дома-2»





На днях Саша Черно уже заявляла о том, что большинство топовых пар проекта переходят с Поляны в другое шоу под названием «Спаси свою любовь». Тогда зрители решили, что развлекать новеньких участников и диктовать им проектные правила в периметре останется скандальная Ольга Рапунцель, но выяснилось, что и она больше не появится в эфирах «Дома-2».Оказалось, что вместе с супругом Дмитрием Дмитренко и дочерью Василисой девушка уже переехала на площадку шоу «Спаси свою любовь». Теперь зрители вовсю обсуждают, что же произойдёт с проектом после переселения оттуда всех топовых участников.