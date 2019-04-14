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Ольга Рапунцель больше не появится в эфирах «Дома-2»

Известная проектантка нашумевшей в России телестройки Ольга Рапунцель больше не появится в эфирах «Дома-2». Такое решение приняло руководство реалити-шоу, решившее отправить её вместе с супругом в «Спаси свою любовь».

Ольга Рапунцель больше не появится в эфирах «Дома-2»


На днях Саша Черно уже заявляла о том, что большинство топовых пар проекта переходят с Поляны в другое шоу под названием «Спаси свою любовь». Тогда зрители решили, что развлекать новеньких участников и диктовать им проектные правила в периметре останется скандальная Ольга Рапунцель, но выяснилось, что и она больше не появится в эфирах «Дома-2».

Ольга Рапунцель больше не появится в эфирах «Дома-2»


Оказалось, что вместе с супругом Дмитрием Дмитренко и дочерью Василисой девушка уже переехала на площадку шоу «Спаси свою любовь». Теперь зрители вовсю обсуждают, что же произойдёт с проектом после переселения оттуда всех топовых участников.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:50

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