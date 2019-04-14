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Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на отпуск

Социальный опрос показал, что расходы жителей России на отпуск увеличились. Эксперты узнали, сколько россияне и граждане других стран готовы выложить за путешествие, а также на чем стараются экономить.
Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на отпуск

В исследовании участвовали около 23 тысяч добровольцев из 22 стран, которые ответили на вопрос о том, какие суммы они тратят на семейный отдых летом. Выяснилось, что примерно 25% участвовавших в исследовании туристов из РФ тратят из бюджета 50-100 тысяч рублей непосредственно на отпуск. Каждый пятый гражданин готов выложить на путешествие 20-40 тысяч, а 14% из опрошенных — 7,5-10 тысяч рублей. Только 13% из прошедших опрос в состоянии потратить на семейный отпуск 100-150 тысяч рублей, а 7% граждан — более 150 тысяч.

Все больше любителей путешествий выражают готовность экономить на комфорте, поэтому отказываются от аренды авто, шопинга или визовых направлений. В частности, 33% опрошенных выбирают безвизовые страны, чтобы не тратить деньги на право въезда. Средства на отпуск на регулярной основе откладывают 56% россиян, для чего около 38% из них экономят на походах в кафе, спортклубе или платном контенте в Сети.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:46

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