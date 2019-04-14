Дмитрий Тарасов почтил память отца, опубликовав архивное фото

На фотографии изображен футболист вместе с отцом и сестрой. Игрок «Локомотива» подписал пост трогательными словами, упомянув, что 14 апреля Тарасову старшему могло исполниться 60 лет. Родитель не дожил до свадьбы сына с Ольгой Бузовой, но успел с ней познакомиться. Как говорит Дмитрий Тарасов, отец одобрил выбор сына.Также футболист рассказал, что не смог сдержать слезы, когда узнал о смерти папы. В 2014 году он даже сделал тату в его честь. Поклонники спортсмена подержали его и сказали, что отец бы гордился достижениями наследника.