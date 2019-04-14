Алексей Безус и Милена Безбородова отказались от договорённостей с Ильёй Яббаровым о свадебном конкурсе





Не так давно Алексей Безус и Илья Яббаров пришли к общему решению, которое увеличивает их шансы на победу в свадебном конкурсе. Так, возлюбленный Маргариты Ларченко предложил коллеге объединить зрительские голоса ради общей победы, а призовой миллион разделить напополам, чтобы сыграть сразу две свадьбы.Изначально Алексей Безус согласился на озвученные условия, но вскоре своё недовольство высказала Милена Безбородова. Девушка засомневалась в том, что Илья Яббаров в случае своей победы станет делиться голосами, а потом и деньгами. Поэтому молодые люди решили отказаться от договорённостей с парой.