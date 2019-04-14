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Алексей Безус и Милена Безбородова отказались от договорённостей с Ильёй Яббаровым о свадебном конкурсе

Участники скандального реалити-шоу «Дом-2» Алексей Безус и Милена Безбородова внезапно отказались от договорённостей с Ильёй Яббаровым насчёт свадебного конкурса. Молодые люди решили, что проектный ловелас в случае своей победы просто забудет о них и не станет делиться призовыми деньгами.

Алексей Безус и Милена Безбородова отказались от договорённостей с Ильёй Яббаровым о свадебном конкурсе


Не так давно Алексей Безус и Илья Яббаров пришли к общему решению, которое увеличивает их шансы на победу в свадебном конкурсе. Так, возлюбленный Маргариты Ларченко предложил коллеге объединить зрительские голоса ради общей победы, а призовой миллион разделить напополам, чтобы сыграть сразу две свадьбы.

Алексей Безус и Милена Безбородова отказались от договорённостей с Ильёй Яббаровым о свадебном конкурсе


Изначально Алексей Безус согласился на озвученные условия, но вскоре своё недовольство высказала Милена Безбородова. Девушка засомневалась в том, что Илья Яббаров в случае своей победы станет делиться голосами, а потом и деньгами. Поэтому молодые люди решили отказаться от договорённостей с парой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:37

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