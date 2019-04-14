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Глеб Жемчугов заявил, что Ольга Бузова не подходит на роль ведущей «Дома-2»

Экс-участник главной телестройки страны Глеб Жемчугов заявил, что Ольга Бузова не подходит на роль ведущей «Дома-2». Со слов мужчины, проект про отношения, а вот новоиспечённая певица в этом не очень преуспела.

Глеб Жемчугов заявил, что Ольга Бузова не подходит на роль ведущей «Дома-2»


Глеб Жемчугов в своём недавнем интервью для журнала «СтарХит» рассказал о том, как и кем он работает, о взаимоотношениях с экс-супругой, а также выразил своё мнение о нынешнем формате реалити-шоу, участником которого он являлся в прошлом. Со слов мужчины, он часто следит за тем, что происходит в периметре, но также заявил, что Ольга Бузова совершенно не подходит на роль ведущей «Дома-2».

Глеб Жемчугов заявил, что Ольга Бузова не подходит на роль ведущей «Дома-2»


Свою позицию Глеб Жемчугов объяснил тем, что «Дом-2» - это проект про отношения между мужчиной и женщиной, а сама певица, как известно всем, в этом так и не преуспела. Экс-участник скандального реалити-шоу сделал вывод, что Ольга Бузова давно «переросла» подобные передачи, предположив, что ей пошёл бы на пользу собственный музыкальный проект, в котором та смогла бы полностью себя реализовать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:21

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