Первая партия пикапов Jeep Gladiator 2020 отправилась к дилерам





Автопроизводитель Jeep рассказал о том, что 12 апреля первая крупная партия пикапов Gladiator 2020 модельного года была отправлена дилерам с их американского завода в Толедо, штат Огайо. Все комплектации новинки получат одинаковый двигатель – 3,6-литровый V6, способный генерировать 285 лошадиных сил. С ним в паре будет работать либо 6-ступенчатая «механика», либо 8-ступенчатый «автомат». Чуть позже бренд собирается выпустить версию с 3,0-литровым дизельным двигателям мощностью 560 лошадиных сил. Пока неизвестны даты начала поставок таких комплектаций, но предполагается, что их цена будет выше. Пикап сможет тащить на себе вес до 3,5 тонны, а грузоемкость багажника составляет 725 кг.Цена базовой версии пикапа Gladiator 2020 модельного года составляет 33,5 тысячи долларов или 2 млн 164 тысячи рублей по текущему курсу валют. Комплектация Rubicon обойдет американским покупателям в 43,5 тысячи долларов (2 млн 809 тысяч рублей). Самая дорогая версия новинки, оснащенная всеми доступными модификациями и опциями, оценена в 64 тысячи долларов (4 млн 136 тысяч рублей). Также была доступна специальная версия Launch Edition, чей тираж в 4190 единиц был выкуплен за 24 часа. Ее цена – 60 тысяч долларов (3 млн 923 тысячи рублей).