АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одно лицо: Близнецы знаменитостей, о которых многие не знали
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Первая партия пикапов Jeep Gladiator 2020 отправилась к дилерам

Компания Jeep заявила о том, что первая партия их пикапов Gladiator 2020 модельного года уже погружена на автовозы и отправилась дилерам. Цена новинки стартует от 2 млн 164 тысяч рублей, а за максимальную комплектацию придется выложить – 4 млн 136 тысяч.
Первая партия пикапов Jeep Gladiator 2020 отправилась к дилерам

Автопроизводитель Jeep рассказал о том, что 12 апреля первая крупная партия пикапов Gladiator 2020 модельного года была отправлена дилерам с их американского завода в Толедо, штат Огайо. Все комплектации новинки получат одинаковый двигатель – 3,6-литровый V6, способный генерировать 285 лошадиных сил. С ним в паре будет работать либо 6-ступенчатая «механика», либо 8-ступенчатый «автомат». Чуть позже бренд собирается выпустить версию с 3,0-литровым дизельным двигателям мощностью 560 лошадиных сил. Пока неизвестны даты начала поставок таких комплектаций, но предполагается, что их цена будет выше. Пикап сможет тащить на себе вес до 3,5 тонны, а грузоемкость багажника составляет 725 кг.
Первая партия пикапов Jeep Gladiator 2020 отправилась к дилерам

Цена базовой версии пикапа Gladiator 2020 модельного года составляет 33,5 тысячи долларов или 2 млн 164 тысячи рублей по текущему курсу валют. Комплектация Rubicon обойдет американским покупателям в 43,5 тысячи долларов (2 млн 809 тысяч рублей). Самая дорогая версия новинки, оснащенная всеми доступными модификациями и опциями, оценена в 64 тысячи долларов (4 млн 136 тысяч рублей). Также была доступна специальная версия Launch Edition, чей тираж в 4190 единиц был выкуплен за 24 часа. Ее цена – 60 тысяч долларов (3 млн 923 тысячи рублей).



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Google рассказали, как передают
Ксения Бородина села на «здоровую»
Звезда «Игры престолов» Хафтор
Ольга Бузова показала свой утренний
Эксперты назвали самое дорогое авто в
Marvel покажет в заключительных
Ольга Рапунцель больше не появится в
Вирус Exodus угрожает безопасности
Опрос показал, сколько россияне готовы
Дмитрий Тарасов почтил память отца,
Алексей Безус и Милена Безбородова
Ученые: Сон беременных женщин на спине
Первая партия пикапов Jeep Gladiator
Александр Маршал рассказал о вырезанных
Глеб Жемчугов заявил, что Ольга Бузова
Ученые: Ранним признаком нехватки в
“Танцевал в колготках”: Макс Барских
Эксперты назвали 5 способов продлить
Рома Гриценко лжет о своем романе с
Бывшую девушку Гуфа Яну Швецову
Иосиф Оганесян решил заняться
Звезда «Баффи - истребительница
Эксперты назвали диеты, которые могут
Елена Преснякова вспомнила о драке Аллы
Видеоблогер сравнил Samsung Galaxy S10
Похороны Алексея Булдакова посетил его
Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер будит
Россияне в марте потратили на новые
Поклонники восхитились стройными ногами
Пользователей Android-устройств
Просмотреть все новости