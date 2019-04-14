“Танцевал в колготках”: Макс Барских рассказал о стыдных и важных вещах

В разговоре с журналистами “СтарХита” Макс Барских признался, что для съемки в стиле Фредди Меркьюри он столкнулся с необходимостью надеть колготки в сеточку, а затем выплясывать с пылесосом. Артист считает себя достаточно непонятным для противоположного пола, а в девушках ценит женственность и утонченность. Наиболее глупым поступком из своей жизни артист считает кражу сладостей из супермаркета. Максу Барских было около 15 лет, когда он по дороге на кассу съел много чупа-чупсов, жвачек и чипсов, а киндер-сюрпризы спрятал в рукава. Однако охрана обнаружила у него баночку из отдела бытовой химии и уже хотела вызывать полицию, но вовремя подоспели родители.Макс Барских серьезно относится к своей работе, а ради нового альбома пожертвовал сном, здоровьем, временем и вниманием к близким. На сцену артист выходит, чтобы дарить публике позитивные эмоции и считает, что у каждого есть миссия в этом мире.