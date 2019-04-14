АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одно лицо: Близнецы знаменитостей, о которых многие не знали
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Ученые: Ранним признаком нехватки в организме витамина В12 является покраснение языка

Ученые британской Нацслужбы здравоохранения установили, что ранним признаком нехватки в организме витамина В12 является покраснение языка. О том, что человек нуждается в этом жизненно важном витамине, обычно говорит затрудненное дыхание, хроническая усталость и боли в теле.

Ученые: Ранним признаком нехватки в организме витамина В12 является покраснение языка


По словам диетолога Хелены Вест, симптомы нехватки в организме витамина В12 могут проявляться годами. Кроме этого, диагностировать этот дефицит бывает очень сложно. Поэтому важно обращать внимание на состояние, когда наблюдается краснота и опухлость языка. В медицине оно получило название "глоссит" и может повлиять на гладкость языка. При нехватке витамина В12 вкусовые рецепторы и маленькие шишки на органе растягиваются, после чего исчезают. Кроме припухлости языка могут наблюдаться язвы во рту с ощущением покалывания.

Ранее американские ученые, которые работают в Университете Райса, сообщили о том, что из-за дефицита витамина В12 происходит резкое ослабление иммунитета. Также накапливаются токсичные продукты, которые возникают в результате распада аминокислот в различных органах.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Google рассказали, как передают
Ксения Бородина села на «здоровую»
Звезда «Игры престолов» Хафтор
Ольга Бузова показала свой утренний
Эксперты назвали самое дорогое авто в
Marvel покажет в заключительных
Ольга Рапунцель больше не появится в
Вирус Exodus угрожает безопасности
Опрос показал, сколько россияне готовы
Дмитрий Тарасов почтил память отца,
Алексей Безус и Милена Безбородова
Ученые: Сон беременных женщин на спине
Первая партия пикапов Jeep Gladiator
Александр Маршал рассказал о вырезанных
Глеб Жемчугов заявил, что Ольга Бузова
Ученые: Ранним признаком нехватки в
“Танцевал в колготках”: Макс Барских
Эксперты назвали 5 способов продлить
Рома Гриценко лжет о своем романе с
Бывшую девушку Гуфа Яну Швецову
Иосиф Оганесян решил заняться
Звезда «Баффи - истребительница
Эксперты назвали диеты, которые могут
Елена Преснякова вспомнила о драке Аллы
Видеоблогер сравнил Samsung Galaxy S10
Похороны Алексея Булдакова посетил его
Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер будит
Россияне в марте потратили на новые
Поклонники восхитились стройными ногами
Пользователей Android-устройств
Просмотреть все новости