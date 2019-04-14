Ученые: Ранним признаком нехватки в организме витамина В12 является покраснение языка





По словам диетолога Хелены Вест, симптомы нехватки в организме витамина В12 могут проявляться годами. Кроме этого, диагностировать этот дефицит бывает очень сложно. Поэтому важно обращать внимание на состояние, когда наблюдается краснота и опухлость языка. В медицине оно получило название "глоссит" и может повлиять на гладкость языка. При нехватке витамина В12 вкусовые рецепторы и маленькие шишки на органе растягиваются, после чего исчезают. Кроме припухлости языка могут наблюдаться язвы во рту с ощущением покалывания.Ранее американские ученые, которые работают в Университете Райса, сообщили о том, что из-за дефицита витамина В12 происходит резкое ослабление иммунитета. Также накапливаются токсичные продукты, которые возникают в результате распада аминокислот в различных органах.