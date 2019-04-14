Вирус Exodus угрожает безопасности iPhone





Exodus был обнаружен в прошлом году в сервисах Google Play. Там программа маскировалась под различные приложения и проникала на устройства пользователей при их установке. При этом вирус получал доступ ко всей конфиденциальной информации, а также мог взять девайс под полный контроль. Через некоторое время компания Google удалила все вредоносное программное обеспечение со своих магазинов.Теперь вирус угрожает компании Apple. Однако вредоносное ПО было обнаружено не на App Store, а в сети Apple Developer – портал, который позволяет разработчикам помещать свои продукты в магазине. Таким образом Exodus обходит защиту Symantec, которая встроена в App Store. Также вирус распространяется на фишинговых сайтах. Сейчас сотрудники яблочного гиганта работают над блокировкой вредоносного программного обеспечения и в ближайшее время должны уменьшить распространение вируса.