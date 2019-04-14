Эксперты назвали 5 способов продлить срок службы аккумулятора iPhone
Австралийские эксперты рассказали о 5 способах, позволяющих продлить срок службы аккумулятора на iPhone. Они отмечают, эти рекомендации также позволят увеличить время работы устройства на полном заряде.
Многие современные телефоны имеют ненадежный аккумулятор, поэтому обычные люди вынуждены искать способ продления их жизненного цикла, и iPhone от компании Apple не является в этом вопросе исключением. Эксперты советуют людям серьезно относиться к этой проблеме, так как она имеет непосредственное отношение и к другой смежной теме – времени работы смартфона на полном заряде. Они поделились 5 способами, способными ощутимо изменить расход энергии.
В первую очередь необходимо следить за тем, какие приложения потребляют больше всего запаса аккумулятора. Для этого можно воспользоваться как встроенными решениями, так и скачать специальные программы. Второй шаг – уменьшение яркости. Эксперты не рекомендуют держать ее на 100% - это не полезно и для аккумулятора, и для экрана, и для глаз человека. На помощь также придет отключение Wi-Fi во время долгих поездок и ночного времени суток, а еще лучше в моменты бездействия переводить телефон в режим «Полета», если не ожидаются входящие звонки и сообщения.
Поможет и отключение определения местоположения, рассказали эксперты. Его можно выключить полностью либо для конкретных приложений. В завершение они рекомендуют не держать много программ в фоновом режиме.
Многие современные телефоны имеют ненадежный аккумулятор, поэтому обычные люди вынуждены искать способ продления их жизненного цикла, и iPhone от компании Apple не является в этом вопросе исключением. Эксперты советуют людям серьезно относиться к этой проблеме, так как она имеет непосредственное отношение и к другой смежной теме – времени работы смартфона на полном заряде. Они поделились 5 способами, способными ощутимо изменить расход энергии.
В первую очередь необходимо следить за тем, какие приложения потребляют больше всего запаса аккумулятора. Для этого можно воспользоваться как встроенными решениями, так и скачать специальные программы. Второй шаг – уменьшение яркости. Эксперты не рекомендуют держать ее на 100% - это не полезно и для аккумулятора, и для экрана, и для глаз человека. На помощь также придет отключение Wi-Fi во время долгих поездок и ночного времени суток, а еще лучше в моменты бездействия переводить телефон в режим «Полета», если не ожидаются входящие звонки и сообщения.
Поможет и отключение определения местоположения, рассказали эксперты. Его можно выключить полностью либо для конкретных приложений. В завершение они рекомендуют не держать много программ в фоновом режиме.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:00