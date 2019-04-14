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Эксперты назвали 5 способов продлить срок службы аккумулятора iPhone

Австралийские эксперты рассказали о 5 способах, позволяющих продлить срок службы аккумулятора на iPhone. Они отмечают, эти рекомендации также позволят увеличить время работы устройства на полном заряде.
Эксперты назвали 5 способов продлить срок службы аккумулятора iPhone

Многие современные телефоны имеют ненадежный аккумулятор, поэтому обычные люди вынуждены искать способ продления их жизненного цикла, и iPhone от компании Apple не является в этом вопросе исключением. Эксперты советуют людям серьезно относиться к этой проблеме, так как она имеет непосредственное отношение и к другой смежной теме – времени работы смартфона на полном заряде. Они поделились 5 способами, способными ощутимо изменить расход энергии.

В первую очередь необходимо следить за тем, какие приложения потребляют больше всего запаса аккумулятора. Для этого можно воспользоваться как встроенными решениями, так и скачать специальные программы. Второй шаг – уменьшение яркости. Эксперты не рекомендуют держать ее на 100% - это не полезно и для аккумулятора, и для экрана, и для глаз человека. На помощь также придет отключение Wi-Fi во время долгих поездок и ночного времени суток, а еще лучше в моменты бездействия переводить телефон в режим «Полета», если не ожидаются входящие звонки и сообщения.
Эксперты назвали 5 способов продлить срок службы аккумулятора iPhone

Поможет и отключение определения местоположения, рассказали эксперты. Его можно выключить полностью либо для конкретных приложений. В завершение они рекомендуют не держать много программ в фоновом режиме.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:00

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