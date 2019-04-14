Рома Гриценко лжет о своем романе с Женей Шестаковой

После ухода с проета "Дом-2" к избраннице Роман Гриценко даже поспешил познакомить ее с родителями и всей семьей. Однако счастье продлилось недолго, совсем скоро влюбленные сильно поссорились и даже подрались, доказательством чего было видео экс-проектанта в Instagram с синяком под глазом.Теперь же Евгения Шестакова заявляет о расставании, тогда как Роман Гриценко утверждает, что их отношения с избранницей пока просто поставлены на паузу, ведь у обоих скверные характеры. Поклонники считают, что молодой человек попросту лукавит, так как ему стыдно за свое уязвленное самолюбие.