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Рома Гриценко лжет о своем романе с Женей Шестаковой

Совсем недавно участник реалити-шоу "Дом-2" буквально поразил телезрителей, покинув Периметр ради возлюбленной Евгении Шестаковой. Примечательно, что отношения продлились недолго, молодые люди подрались и расстались.
Рома Гриценко лжет о своем романе с Женей Шестаковой

После ухода с проета "Дом-2" к избраннице Роман Гриценко даже поспешил познакомить ее с родителями и всей семьей. Однако счастье продлилось недолго, совсем скоро влюбленные сильно поссорились и даже подрались, доказательством чего было видео экс-проектанта в Instagram с синяком под глазом.

Теперь же Евгения Шестакова заявляет о расставании, тогда как Роман Гриценко утверждает, что их отношения с избранницей пока просто поставлены на паузу, ведь у обоих скверные характеры. Поклонники считают, что молодой человек попросту лукавит, так как ему стыдно за свое уязвленное самолюбие.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:54

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