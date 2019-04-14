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Бывшую девушку Гуфа Яну Швецову изнасиловали в клубе Ханты-Мансийска

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа, 18-летняя Яна Шевцова, подверглась сексуальному насилию во время отдыха в клубе Ханты-Мансийска. С заявлением об изнасиловании артистка обратилась в местное отделение полиции.
Бывшую девушку Гуфа Яну Швецову изнасиловали в клубе Ханты-Мансийска

Яна Шевцова не так давно рассталась с рэпером Гуфом и занялась творчеством, в частности, занимается написанием песен в стиле поп и готовит выпуск сольного альбома. В рамках гастрольного тура артистка прибыла в Ханты-Мансийск, где выступила в трех клубах. Во время отдыха в одном из ночных заведений Шевцова подверглась сексуальному насилию, о чем заявила в полицию. Гражданка отметила, что не пила алкоголь в тот вечер и предполагает, что ей подсыпали некое вещество в сок или воду. В интервью со “СтарХитом” Шевцова рассказала, что после пробуждения обнаружила на своем теле следы поцелуев, а также у нее болел низ живота и голова.
Бывшую девушку Гуфа Яну Швецову изнасиловали в клубе Ханты-Мансийска

Факт изнасилования был подтвержден в результате медицинской экспертизы, а по данному делу ведется следствие. Также Яна Шевцова пожаловалась, что в этом же клубе ей не выплатили заработанные 120 тысяч рублей. После произошедшего она вернулась в Екатеринбург, где моральную поддержку ей оказывает молодой человек.



 
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Происшествия / ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:49

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