Бывшую девушку Гуфа Яну Швецову изнасиловали в клубе Ханты-Мансийска





Яна Шевцова не так давно рассталась с рэпером Гуфом и занялась творчеством, в частности, занимается написанием песен в стиле поп и готовит выпуск сольного альбома. В рамках гастрольного тура артистка прибыла в Ханты-Мансийск, где выступила в трех клубах. Во время отдыха в одном из ночных заведений Шевцова подверглась сексуальному насилию, о чем заявила в полицию. Гражданка отметила, что не пила алкоголь в тот вечер и предполагает, что ей подсыпали некое вещество в сок или воду. В интервью со “СтарХитом” Шевцова рассказала, что после пробуждения обнаружила на своем теле следы поцелуев, а также у нее болел низ живота и голова.Факт изнасилования был подтвержден в результате медицинской экспертизы, а по данному делу ведется следствие. Также Яна Шевцова пожаловалась, что в этом же клубе ей не выплатили заработанные 120 тысяч рублей. После произошедшего она вернулась в Екатеринбург, где моральную поддержку ей оказывает молодой человек.