Иосиф Оганесян решил заняться перевоспитанием Александры Черно

Недавно очередная ссора произошла прямо на Лобном месте, поле чего Иосиф Оганесян собрался и уехал с друзьями. Когда он вернулся, то отметил, что Саша Черно так и не поняла свою ошибку, ведь он не один раз просил ее не ругаться матом. Теперь именно таким способом Оганесян решил наказывать супругу, если она будет и дальше игнорировать его просьбы.Стоит отметить, что Александра Черно, похоже, тоже продолжает "стоять на своем", не желая поддерживать мужа в его стремлении стать популярным актером. Отношения между проектантами становятся все напряженнее, если вспомнить то, что совсем недавно Черно серьезно была намерена подать документы на развод с супругом.