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Иосиф Оганесян решил заняться перевоспитанием Александры Черно

Пара Иосифа Оганесяна и его супруги Александры Черно давно стала одной из самых популярных и обсуждаемых на проекте "Дом-2". С момента заключения брака молодым людям так и не удалось найти общий язык, они продолжают ссориться и выдвигать друг другу все новые требования.
Иосиф Оганесян решил заняться перевоспитанием Александры Черно

Недавно очередная ссора произошла прямо на Лобном месте, поле чего Иосиф Оганесян собрался и уехал с друзьями. Когда он вернулся, то отметил, что Саша Черно так и не поняла свою ошибку, ведь он не один раз просил ее не ругаться матом. Теперь именно таким способом Оганесян решил наказывать супругу, если она будет и дальше игнорировать его просьбы.

Стоит отметить, что Александра Черно, похоже, тоже продолжает "стоять на своем", не желая поддерживать мужа в его стремлении стать популярным актером. Отношения между проектантами становятся все напряженнее, если вспомнить то, что совсем недавно Черно серьезно была намерена подать документы на развод с супругом.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:46

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