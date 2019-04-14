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Звезда «Баффи - истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар празднует 42-летие

Актриса и телевизионный продюсер Сара Мишель Геллар 14 апреля празднует свое 42-летие. Большинству зрителей артистка известна благодаря главной роли в популярном сериале «Баффи – истребительница вампиров», сделавшей ее популярной во всем мире.
Звезда «Баффи - истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар празднует 42-летие

Сара Мишель Геллар родилась в Нью-Йорке и свою карьеру начала очень рано – уже в 4 года ее фотографии украшали обложки многих глянцевых журналов Америки. После этого еще совсем юная девушка получила шанс проявить себя в сериале «Все мои дети», где сыграла дочь-интриганку героини Сьюзан Луччи. Именно участие в данном проекте позволило начинающей актрисе получить главную роль в сериале «Баффи – истребительница вампиров», чьим производством занимался небольшой канал The WB. Во время создания проекта никто не планировал, что он достигнет такого большого успеха и станет популярным во многих странах мира. Именно роль Баффи сделала из Сары Мишель Геллар настоящую звезду и до сих пор многие ее помнят исключительно из-за этого персонажа.

Подобные успехи позволили артистке получить роль в знаменитом сериале «Секс в большом городе», а также сняться как эпизодическому актеру в мелодраме «Это все она». На самом стыке тысячелетий Сара Мишель Геллар сыграла в комедии «Просто неотразима». После этого актриса снималась во многих других фильмах, не сыскавших большой популярности. Сейчас 42-летняя актриса работает телевизионным продюсером.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:43

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