Звезда «Баффи - истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар празднует 42-летие

Сара Мишель Геллар родилась в Нью-Йорке и свою карьеру начала очень рано – уже в 4 года ее фотографии украшали обложки многих глянцевых журналов Америки. После этого еще совсем юная девушка получила шанс проявить себя в сериале «Все мои дети», где сыграла дочь-интриганку героини Сьюзан Луччи. Именно участие в данном проекте позволило начинающей актрисе получить главную роль в сериале «Баффи – истребительница вампиров», чьим производством занимался небольшой канал The WB. Во время создания проекта никто не планировал, что он достигнет такого большого успеха и станет популярным во многих странах мира. Именно роль Баффи сделала из Сары Мишель Геллар настоящую звезду и до сих пор многие ее помнят исключительно из-за этого персонажа.Подобные успехи позволили артистке получить роль в знаменитом сериале «Секс в большом городе», а также сняться как эпизодическому актеру в мелодраме «Это все она». На самом стыке тысячелетий Сара Мишель Геллар сыграла в комедии «Просто неотразима». После этого актриса снималась во многих других фильмах, не сыскавших большой популярности. Сейчас 42-летняя актриса работает телевизионным продюсером.