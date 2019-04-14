Видеоблогер сравнил Samsung Galaxy S10 5G и Apple iPhone XS Max
Видеоблогер сравнил различные характеристики флагмана Samsung Galaxy S10 5G и Apple iPhone XS Max. Видео с анализом было выложено на видеоканале Phone Battles в YouTube.
Критерии сравнения были самые разнообразные: скорость включения, скорость открытия различных программ и игр, работа камер и систем. В результате, победитель так и не был определен. Автор видео считает, что именно в этом случае следует опираться на собственные предпочтения, поскольку значительных различий в технических характеристиках этих моделей нет.
Однако не стоит забывать, что Apple iPhone XS Max является прошлогодним флагманом. В свою очередь Samsung Galaxy S10 5G последняя модель известного южнокорейского бренда.
Критерии сравнения были самые разнообразные: скорость включения, скорость открытия различных программ и игр, работа камер и систем. В результате, победитель так и не был определен. Автор видео считает, что именно в этом случае следует опираться на собственные предпочтения, поскольку значительных различий в технических характеристиках этих моделей нет.
Однако не стоит забывать, что Apple iPhone XS Max является прошлогодним флагманом. В свою очередь Samsung Galaxy S10 5G последняя модель известного южнокорейского бренда.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:18