Марина Африкантова мечтает открыть собственный салон красоты

Недавно участница реалти-шоу "Дом-2" Марина Африкантова так долго находилась в ванной, что остальные участники ее потеряли. Оказалось, звезде настолько понравилась новая чудо-мойка алого цвета, что она решила помыть волосы дольше обычного. Возлюбленный девушки Роман Капаклы даже разозлился, однако остыл, когда увидел, по словам Африкантовой, ее волосы.Теперь Марина Африкантова всерьез задумалась, не открыть ли ей собственный салон красоты, ведь большинство девушек так же, как и она, забывают о своих проблемах именно за процедурами для волос и тела. На своей странице в Instagram проектантка рассказала, что раньше, в юности, ее подруга так же опаздывала на встречи, ведь любила сушить волосы феном "Мечта".Теперь у Марины Африкантовой есть собственная мечта, потому участница реалити даже поинтересовалась у фанатов, как ей лучше назвать свой собственный салон, если он все же когда-то откроется.