Елена Преснякова вспомнила о драке Аллы Пугачевой с Джуной





По словам Елены Пресняковой, Джуна Давиташвили пришла в гости к Примадонне в красном платье. Так как Алла Пугачева родилась в год Быка, ее ужасно раздражает этот цвет. Во время застолья целительница встала и хотела произнести первый тост, но певица перебила ее и указала, что она как хозяйка должна сказать первое слово. После этого гости услышали грохот и побежали к дверям. На полу, как отметила мать Владимира Преснякова, виднелись пятна крови.Гостья программы «Секрет на миллион» рассказала, что целительница Джуна бросила хрустальную пепельницу, которая разбилась об пол. Осколок отскочил и рассек губу Алле Пугачевой. Окровавленную артистку повезли в больницу, чтобы зашить рану.Завтра, 15 апреля, Примадонна отметит 70-летний юбилей. Артистка подготовила для своих поклонников грандиозный концерт, билеты на который раскупили буквально за несколько часов после старта продаж.