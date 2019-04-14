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Елена Преснякова вспомнила о драке Аллы Пугачевой с Джуной

Гостьей программы «Секрет на миллион» стала певица Елена Преснякова. В беседе с Лерой Кудрявцевой артистка вспомнила о драке Аллы Пугачевой с целительницей Джуной, свидетельницей которой она стала.

Елена Преснякова вспомнила о драке Аллы Пугачевой с Джуной


По словам Елены Пресняковой, Джуна Давиташвили пришла в гости к Примадонне в красном платье. Так как Алла Пугачева родилась в год Быка, ее ужасно раздражает этот цвет. Во время застолья целительница встала и хотела произнести первый тост, но певица перебила ее и указала, что она как хозяйка должна сказать первое слово. После этого гости услышали грохот и побежали к дверям. На полу, как отметила мать Владимира Преснякова, виднелись пятна крови.

Гостья программы «Секрет на миллион» рассказала, что целительница Джуна бросила хрустальную пепельницу, которая разбилась об пол. Осколок отскочил и рассек губу Алле Пугачевой. Окровавленную артистку повезли в больницу, чтобы зашить рану.

Елена Преснякова вспомнила о драке Аллы Пугачевой с Джуной


Завтра, 15 апреля, Примадонна отметит 70-летний юбилей. Артистка подготовила для своих поклонников грандиозный концерт, билеты на который раскупили буквально за несколько часов после старта продаж.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:24

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