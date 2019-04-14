Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер будит артистку по утрам





На снимке видно только ноги Ольги Бузовой в пижаме, а также Арама Арчера. Судя по публикации стало понятно, что продюсер пришел, чтобы разбудить новоявленную певицу, возможно, перед выступлением. Совсем недавно звезда "Дома-2" дала концерт в Архангельске, где похвасталась своей популярностью среди фанатов.Хейтеры в очередной раз заподозрили, что Ольга Бузова могла заигрывать со своим продюсером Арамом Арчером, хотя он давно женат и счастлив в браке. Сам мужчина никогда никаких знаков внимания исполнительнице не оказывал.