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Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер будит артистку по утрам

Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер будит певицу по утрам, о чем она поспешила рассказать в Stories в Instagram. На снимке поющая телеведущая лежит в постели, когда ее продюсер открывает дверь гостиничного номера.

Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер будит артистку по утрам

На снимке видно только ноги Ольги Бузовой в пижаме, а также Арама Арчера. Судя по публикации стало понятно, что продюсер пришел, чтобы разбудить новоявленную певицу, возможно, перед выступлением. Совсем недавно звезда "Дома-2" дала концерт в Архангельске, где похвасталась своей популярностью среди фанатов.
Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер будит артистку по утрам

Хейтеры в очередной раз заподозрили, что Ольга Бузова могла заигрывать со своим продюсером Арамом Арчером, хотя он давно женат и счастлив в браке. Сам мужчина никогда никаких знаков внимания исполнительнице не оказывал.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:10

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