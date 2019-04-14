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Ольга Бузова похвасталась на видео цветами и стихами от поклонника на концерте

Поющая телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram короткое видео, где видно, как фанат дарит певице на концерте букет цветов, а также посвящает личные написанные для нее стихи. Звезда таким образом продемонстрировала, что на ее выступлениях присутствуют не только дети.
Ольга Бузова похвасталась на видео цветами и стихами от поклонника на концерте

Во время выступления в Архангельске к Ольге Бузовой подошел местный житель по имени Алексей. Мужчина поспешил подарить звезде букет роз, однако она отбросила его в чужие руки, затем он прочитал стихи, посвященные единственной и неповторимой поющей звезде "Дома-2". Трудно сказать, впечатлило ли это исполнительницу, однако в описании к публикации знаменитость отметила, что на ее концерты ходят не только, по заявлению хейтеров, дети.

За несколько часов пост насобирал множество лайков и комментариев. Многие решили, что публикацией данного видео Ольга Бузова решила в очередной раз продемонстрировать, насколько она популярна и востребована как певица.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:40

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