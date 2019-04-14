Похороны Алексея Булдакова посетил его внебрачный сын





Во время проводов в последний путь Алексея Булдакова присутствовали его коллеги и друзья, а также на прощании с отцом появился его единственный наследник Иван. Публика отметила, что этот 30-летний мужчина очень похож на артиста, в частности, тем же овалом лица, формой носа и даже прической. Во время похорон наследника поддерживал родной брат актера — Николай Булдаков. Как отметили близкие покойного, он редко говорил о сыне, но достоверно известно, что Иван Булдаков является ребенком звезды от ассистентки режиссера, которая вместе с сыном уехала на Мальту.Как отметил брат актера, Алексей Булдаков не видел своего ребенка около 16 лет. Он выбрал для себя профессию в сфере туризма и продолжает жить на Мальте.