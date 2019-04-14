Россияне в марте потратили на новые автомобили 180 млрд рублей





Эксперты отметили, что такое увеличение общих объемов в марте 2019 года связано не только с ростом продаж, но и с поднятием цен, которое коснулось практически всего рынка. Лидером в этом периоде оказалась отечественная LADA Vesta, продали которую в объеме 11 тысяч единиц, что позволило бренду заработать 7,8 млрд рублей. Вторую строчку по продажам занял Kia Rio. Его результат – 7,9 тысячи единиц и 7,2 млрд рублей. В тройке лидеров оказался и Hyundai Creta, позволивший корейскому автопроизводителю записать на свой счет 6,2 млрд, благодаря реализации 5,5 тысячи автомобилей.Четвертое и пятое место поделили Volkswagen Tigua и Toyota Camry. Они оба заработали по 5 млрд рублей, но продажи первого составили 3 тысячи единиц, а второго – 2,7 тысячи. На шестой строчке расположился японский Toyota RAV4 с продажами 2,4 тысячи и выручкой 4,45 млрд. Корейский седан Hyundai Solaris принес своему бренду 4,3 млрд рублей за 4,8 тысячи проданных автомобилей. Все последующие места в первой десятке достались кроссоверам: Kia Sportage (3,6 млрд; 2,2 тысячи единиц), Skoda Kodiaq (3,4 млрд; 1,85 тысячи единиц) и Mitsubishi Outlander (3,3 млрд; 1,9 тысячи единиц).